На второй этап строительства двух причальных стенок в Чувашии выделили 1 млрд рублей

На второй этап строительства набережной с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в Мариинском Посаде и Козловке выделили 945 млн руб. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок.

Почти 448 млн руб. выделили на строительство причальных стенок в Мариинском Посаде. В рамках второго этапа работ подрядчику предстоит возвести причальное сооружение, провести дноуглубительные работы, расчистку и углубление акватории, а также обустроить территорию, включая планировку и озеленение. Работы планируют выполнить до 1 июня 2027 года.

На тот же комплекс работ и до того же срока в Козловке выделили 497,3 млн руб.

Несмотря на произошедшую ранее смену подрядчика, оба причала планируют достроить в установленные сроки. Ранее контракты на строительство были заключены с компанией «СтройКрафт», однако спустя полгода они были расторгнуты исполнителем в одностороннем порядке.

Как сообщал «Ъ Волга-Урал» глава Чувашии Олег Николаев, после завершения работ причальные стенки смогут принимать суда любого класса. Общий объем финансирования проекта оценивается в 1 млрд руб.

