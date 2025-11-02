«Турбостроитель» и «Конар» стали победителями FONBET Континентальной лиги дзюдо

Итогом третьего сезона FONBET Континентальной лиги дзюдо — престижного турнира среди мужских и женских команд с призовым фондом свыше 10 млн руб.— стали победы спортсменов петербургского клуба «Турбостроитель» и спортсменок челябинского клуб «Конар». Финал проходил на волейбольной арене «Динамо».

В турнире также приняли участие команды «Родина» и «Урал-Западная Сибирь» (обе — Екатеринбург), «Локомотив» (Нальчик), «Ахмат» (Грозный), «Динамо» (Уфа), «Самбо-70» (Москва), «Динамо» (Рязань) и «Тюмень-дзюдо». Второе место у мужчин досталось клубу «Урал-Западная Сибирь», третье поделили «Ахмат» и «Локомотив». Среди женщин также серебро взяла команда «Урал-Западная Сибирь», а бронзу завоевали «Родина» и «Турбостроитель». По итогам сезона Континентальной лиги дзюдо право представлять Россию на «европейском татами» получили «Урал-Западная Сибирь», «Турбостроитель», «Конар» и «Локомотив».

Были вручены и личные награды. Специальных призов от компании FONBET «Герой дня» и «Иппон дня» были удостоены Татьяна Цыганкова и двукратный призер чемпионатов Европы Валерий Ендовицкий, а также Ирина Зуева и Иван Черных соответственно. «Приз зрительских симпатий» у мужчин получил чемпион мира Тимур Арбузов из «Локомотива», у женщин — представительница Греции Элисавет Тельциду, дважды бравшая серебряные медали чемпионатов Европы, а в Континентальной лиге дзюдо выступавшая за клуб «Урал-Западная Сибирь». Самыми зрелищными были признаны схватки бронзового призера токийской Олимпиады (2021) Тамерлана Башаева из «Ахмата» с чемпионом мира 2023 года Арманом Адамяном из «Турбостроителя», а также Александры Балабановой с Миленой Хиловой из «Родины».

Помимо собственно схваток были организованы церемония открытия, конкурсы и викторины для гостей всех возрастов, розыгрыши ценных призов. Среди открывавших финал турнира спортсменов был двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Инал Тасоев, выступающий в весовой категории свыше 100 кг. Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик отметил «полные трибуны» и высокий уровень участников: «На татами было немало чемпионов мира и Европы». Он также выразил радость в связи с развитием женского дзюдо. «Счастливы, что женское дзюдо набирает обороты: на международных соревнованиях они нас все больше и больше радуют. Конечно же, мы ждем от них результатов и на чемпионатах мира»,— сказал Соловейчик.

Вице-президент ФДР Тамерлан Тменов заявил, что Континентальная лига дзюдо помогает командам развиваться в период отстранения от международных соревнований. «С каждым годом турнир становится все лучше и лучше,— сказал он.— И я уверен, что данный турнир должен развиваться, потому что он позволяет компенсировать нашим командам период отсутствия в Евролиге. Мне симпатичны все клубы-участники. Атмосфера в зале незабываемая: вроде бы все и соперники, но в то же время и члены большой и дружной семьи дзюдо».

Арнольд Кабанов