«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ «Медовое побоище»

Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» со счетом 4:1 одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в Уфе под эгидой FONBET «Медовое побоище». Согласно концепции противостояния, ярославский Мишка (маскот клуба) должен забрать бочонок с башкирским медом, а уфимцы должны защитить его.

Счет уже на второй минуте матча открыл форвард гостей Максим Шалунов. На 22-й минуте паритет восстановил защитник хозяев Ярослав Цуллыгин. Однако в оставшееся время «Локомотив», в прошлом году победивший и в регулярном чемпионате, и в play-off, забросил три безответные шайбы. По одной в активе нападающего Егора Сурина (30-я минута), защитника Мартина Герната (45) и нападающего Александра Радулова (56).

Именно бочонок с медом в прошлом году остался единственным «трофеем», который не покорился «Локомотиву». В прошлом регулярном первенстве «Салават Юлаев» дважды обыграл соперника (оба раза — со счетом 3:2 после овертайма). Правда, затем уфимцы уступили оппоненту в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 1:4.

К «Медовому побоищу» были подготовлены активности для болельщиков. Отмечается, что «накануне сладкого дерби для клиентов FONBET был организован турнир по настольному теннису, где специальным гостем стал нападающий "Салавата" Артем Набиев». В фойе арены болельщики могли сделать фото с бочонком и сыграть в игру. Тем, кто точно попал мячом в цель, полагались призы — мед и эксклюзивная атрибутика. В то же время улицы Уфы были украшены «медовыми отсылками». «В одном из городских торговых центров опубликовали переписку Мишки и Батыра»,— говорится в релизе букмекера.

Следующая встреча «Локомотива» и «Салавата Юлаева» пройдет 17 ноября в Ярославле. В ближайших матчах уфимцы 5 ноября в гостях сыграют с астанинским «Барысом», а ярославцы на следующий день на своем льду примут московский «Спартак». «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Команда Боба Хартли набрала 32 очка в 22 матчах. В сводной таблице КХЛ она делит первое место с двумя другими клубами: столько же очков у казанского «Ак Барса» и имеющего один матч в запасе магнитогорского «Металлурга». «Салават Юлаев» в Восточной конференции занимает девятую строчку с 18 баллами в 21 игре.

Арнольд Кабанов