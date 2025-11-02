Россия прекращает действие энергетического соглашения с Финляндией по Вуоксе

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия статей Соглашения между правительством СССР и правительством Финляндии, касающихся использования реки Вуокса. Речь идет об отрезке, ограниченном Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра. Соглашение было подписано в Хельсинки в 1972 году.

«Принять предложение МИДа России и Минэнерго России о прекращении действия статей 3 и 4 Соглашения ... об энергетическом использовании ... отрезка реки Вуокса», — указано в распоряжении.

МИД РФ поручено уведомить финскую сторону о том, что Россия больше не обязана поставлять компенсационную энергию в связи с односторонним отказом с 2022 года покупать российскую электроэнергию.