Наставник «Локомотива» о победе над «Салаватом»: провели идеальную игру

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли назвал идеальной игру с уфимским «Салаватом Юлаевым», в которой «железнодорожники» победили со счетом 4:1. Свою оценку матчу он дал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Игроки «Локомотива» в матче 2 ноября реализовали первое же большинство, затем пропустили одну шайбу, на что ответили тремя голами.

«Очень слаженная командная работа всех игроков. Наша игра в большинстве создала несколько отличных моментов. Я чувствовал, что на протяжении трех периодов мы оказывали серьезное давление на защитников Уфы, поэтому мы, по сути, провели идеальную игру. Мы создали много путаницы для соперника: мы загнали их в плохую оборонительную ситуацию, и у них не было выбора, кроме как удаляться. Когда у вас есть возможность реализовать больше большинства, чем у соперника, вы выпускаете на лед своих лучших игроков, плюс набираете обороты»,— прокомментировал Боб Хартли.

Ворота «Локомотива» в прошедшем матче защищал Алексей Мельничук. Как рассказал господин Хартли, основному голкиперу Даниилу Исаеву дали несколько выходных из-за плотного графика.

«Теперь у нас начинается серия из шести игр за 12 дней, это будет очень напряженно. Нам понадобятся оба вратаря, и, думаю, Мельничук сегодня сыграл отлично»,— сказал наставник.

6 ноября начнется домашняя серия «Локомотива». В четверг «железнодорожники» сыграют со столичным «Спартаком», а в субботу — с казанским «Ак Барсом».

На 2 ноября ХК «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и общей таблице регулярного чемпионата КХЛ с 32 очками.

Алла Чижова