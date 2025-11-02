«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:1

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» в Уфе. Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился со счетом 4:1 в пользу гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

На 2-й минуте матча счет открыл «Локомотив»: нападающий ярославцев Максим Шалунов реализовал большинство за 9 секунд. Согласно статистике, счет по броскам в створ по итогам первого периода — 13:6 в пользу ярославской команды.

Игрок «Салавата» Ярослав Цулыгин забил в начале второго игрового отрезка. Счет равным оставался недолгим — свою команду вперед вывел ярославский нападающий Егор Сурин. Счет по броскам в створ после 40 минут — 21:11 в пользу «Локомотива».

В третьем периоде защитник Мартин Гернат увеличил преимущество «Локомотива», а через 11 минут форвард Александр Радулов довел его до разгромного. По итогам матча в Уфе счет на табло — 1:4.

6 ноября начнется небольшая домашняя серия «Локомотива». В четверг «железнодорожники» сыграют со столичным «Спартаком», а в субботу — с казанским «Ак Барсом».

Алла Чижова