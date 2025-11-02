В Сочи задержали больше 20 самолетов из-за ночной атаки беспилотников

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после ночных ограничений, введенных из-за атаки БПЛА. Пресс-служба авиаузла сообщила, что авиакомпании восстанавливают расписание и полеты начинают выполнять по графику. В аэропорту добавили, что ночью 20 рейсов были задержаны более чем на 2 часа.

Вместе с этим из-за ограничений двум самолетам пришлось уйти на запасные аэродромы. Рейс SU-1128 приземлился в Махачкале, IO-1822 направили в Минеральные Воды, но в итоге он все же прибыл в Сочи, был обслужен и вылетел в аэропорт назначения.

Прошедшей ночью силы ПВО сбили 164 беспилотника над регионами России. Больше всего дронов было уничтожено над Черным морем и территорией Краснодарского края. Обломки беспилотников повредили танкер и нефтеналивной терминал в Туапсе.