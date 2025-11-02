В Новочеркасске полицейские выявили 20 нарушений миграционного законодательства
В Новочеркасске полиция провела рейд по выявлению незаконных мигрантов. Четверых иностранцев по итогам мероприятия приговорили к принудительной высылке из России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
По результатам проверки возбудили 20 административных дел против иностранцев. Граждан, которых направят на принудительное выдворение за пределы страны, поместили в специализированное учреждение для содержания лиц, подлежащих депортации или реадмиссии.