В Новочеркасске полицейские выявили 20 нарушений миграционного законодательства

В Новочеркасске полиция провела рейд по выявлению незаконных мигрантов. Четверых иностранцев по итогам мероприятия приговорили к принудительной высылке из России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

По результатам проверки возбудили 20 административных дел против иностранцев. Граждан, которых направят на принудительное выдворение за пределы страны, поместили в специализированное учреждение для содержания лиц, подлежащих депортации или реадмиссии.

Константин Соловьев