Мосбиржа купила офис в «Москва-Сити» у Sezar Group

Мосбиржа купила офисные площади в строящейся башне «Сити-4» в «Москва-Сити». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на девелопера Sezar Group.

«Речь идет о нескольких этажах в L-образном блоке А на первой линии», - подтвердил глава департамента развития и перспективных проектов Sezar Group Георгий Новиков. Проданную площадь и сумму сделки в компании не уточнили.

«Сити-4» будет состоять из двух офисных блоков площадью 58,8 тыс. кв. м и 26,2 тыс. кв. м. Окончание строительства намечено на 2027 год.