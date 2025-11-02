В Ростовской области радиационный фон не превышает нормы

При обследовании экологической обстановки в Южном федеральном округе не выявили аварийных ситуаций или критического загрязнения окружающей среды. Данные мониторинга опубликовал Ростовский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

Радиационная обстановка в 100-километровых зонах атомных объектов региона остается стабильной. Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения составляет 0,08-0,17 мкЗв/ч (9,2-19,6 мкР/ч).

В районе Ростовской АЭС показатели находятся на уровне 0,08-0,16 мкЗв/ч (9,2-18,4 мкР/ч). Отмечается, что зафиксированные значения не превышают естественный радиационный фон.

Константин Соловьев