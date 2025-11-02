В Волновахе открыли памятник командиру батальона «Спарта» Владимиру Жоге

В Волновахе в Донецкой народной республике открыли памятник командиру разведывательного батальона «Спарта» Владимиру Жоге, сообщил глава региона Денис Пушилин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник командиру разведывательного батальона «Спарта» Владимиру Жоге

Фото: Официальный канал Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Памятник командиру разведывательного батальона «Спарта» Владимиру Жоге

Фото: Официальный канал Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина

«Волноваха навсегда вписана в нашу историю как один из первых крупных городов, освобожденных в ходе специальной военной операции, — написал Денис Пушилин в Telegram-канале. — Те дни мы никогда не забудем. Как и горькое известие о гибели Владимира, в которое никто не хотел верить до последнего».

В будущем возле памятника планируется разбить сквер, добавил глава ДНР.

В мае памятник Владимиру Жоге открыли в городе Ясиноватая, сообщал его отец, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога. Руководство ДНР утверждает, что полковник погиб, когда прикрывал эвакуацию мирных жителей из города в марте 2022 года. Ему было 28 лет.