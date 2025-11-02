В Волновахе открыли памятник командиру батальона «Спарта» Владимиру Жоге
В Волновахе в Донецкой народной республике открыли памятник командиру разведывательного батальона «Спарта» Владимиру Жоге, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Памятник командиру разведывательного батальона «Спарта» Владимиру Жоге
Фото: Официальный канал Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина
«Волноваха навсегда вписана в нашу историю как один из первых крупных городов, освобожденных в ходе специальной военной операции, — написал Денис Пушилин в Telegram-канале. — Те дни мы никогда не забудем. Как и горькое известие о гибели Владимира, в которое никто не хотел верить до последнего».
В будущем возле памятника планируется разбить сквер, добавил глава ДНР.
В мае памятник Владимиру Жоге открыли в городе Ясиноватая, сообщал его отец, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога. Руководство ДНР утверждает, что полковник погиб, когда прикрывал эвакуацию мирных жителей из города в марте 2022 года. Ему было 28 лет.