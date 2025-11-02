Модели ИИ «зашли» в примерочные
Как продавцы на маркетплейсах используют созданные нейросетями фотографии
Селлеры стали использовать искусственный интеллект, чтобы оставлять отзывы на свои товары. На тенденцию обратили внимание пользователи маркетплейсов. В Cети расходятся сгенерированные фотографии девушек из примерочных: отличить изображения от реальных сложно, зато вещь сидит отлично. Практика уже стала массовой, рассказали участники рынка “Ъ FM”. По словам юристов, такие действия продавцов представляет собой инструмент недобросовестной конкуренции.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Проблема с фейковыми комментариями существует давно, но теперь она вышла на новый уровень, заметил основатель «Клуба партнеров на маркетплейсах» Илья Бухарин: «Люди с опаской относятся к товарам без отзывов, поэтому это первичный шанс запустить товары в продажу. Маркетплейсы, конечно, пытаются как-то с этим бороться, но в принципе, это невозможно, так как сообщения отправляются с аккаунтов реальных клиентов и через реальный выкуп товаров. В целом селлеры активно используют нейросети, например, с их помощью создаются карточки товаров. Вот сейчас популярны нейрофотосессии, их как раз и используют в отзывах. Это сгенерированный контент позволяет сэкономить десятки тысяч рублей и не тратить деньги на работу моделей или студийную предметную фотосъемку. Подобные отзывы можно найти не только на маркетплейсах, но и на картах в комментариях к ресторанам, отелям, где угодно».
Сгенерированные нейросетью тексты при желании могут быть как короткими, так и развернутыми, детальными и неординарными. Даже небольшое человеческое вмешательство сделает их неотличимыми от реальных. Доверять другим форматам отзывов покупателям на маркетплейсах скоро станет не менее проблематично, пояснил независимый эксперт по искусственному интеллекту и инновациям в бизнесе Борис Агатов: «В широко распространенных сервисах уже давно есть функционал под названием "элемент". Таким образом к фотографии можно добавить любой объект, и есть даже специальные программы, которые "примеряют" одежду на конкретного человека, при этом она вполне отлично сидит. Причем не нужно отдельно картинку с вещью загружать. Можно просто залить изображения двух человек, где один будет одет в конкретный наряд, и одежда "перескачет" на другое фото.
Главное следить, что программа не дорисовала к образу каких-то "артефактов", например, и не исказила бы узор на ткани. Это все можно автоматизировать, загружая целые базы товаров, создавать любую комбинацию в любом интерьере и при любом освещении. Для большей правдоподобности можно задать промт, что человек фотографирует дома, на диване, или в примерочной. С каждым месяцем остается все меньше так называемых артефактов, когда можно было вычислить нейронную фотографию по наличию, например, дополнительных пальцев.
Следующий этап — это видео, где и голос, и естественные движения, шумы, звуки присутствуют. Вот такой контент пока можно отличить.
Sora делает 10-секундные ролики, и очень сложно продлить сюжет, Veo 3 создает 8-секундные. Вот за счет длины видео еще можно определить, что это сделано при помощи ИИ. Но, думаю, через полгода мы вообще будем теряться. Все-таки надо перейти на новый уровень и предоставить пользователям новый инструмент, агента с искусственным интеллектом, который не только по одной фотографии в одном отзыве может рекомендовать товар, а возьмет всю совокупность информации о нем. То есть он зайдет в TikTok и посмотрит отзывы на других платформах, потому что спамерам достаточно сложно будет охватить все каналы».
В октябре 2026 года, как ожидается, в силу должен вступить закон о платформенной экономике, который вводит новые обязательства для маркетплейсов и регулирует взаимоотношения с покупателями. Предполагается, что документ поможет и в борьбе с контрафактом в онлайн-торговле. В частности, по новым правилам у продавца должны быть лицензии на товары, сертификаты и нужная маркировка. Но правовых оснований для регулирования использования ИИ нет, подчеркнул эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов: «Закон создается уже более двух лет. Когда его начинали писать, такого понятия, как "фейковые отзывы, сгенерированные ИИ", вообще не было. Инициатива скоро вступает в действие, но она уже устарела. Поэтому нужно опять заниматься законотворчеством и каким-то образом это пытаться ограничить, потому что это вводит людей в заблуждение.
Но пока до этого дойдет, появятся новые технологии. И что с этим делать, пока никто не знает, так как вроде вреда это не несет и сами маркетплейсы проблемы не видят.
Рейтингам и отзывам в последнее время покупатель уже отвык доверять. Люди на самом деле достаточно быстро учатся видеть, что это все не совсем настоящее, и заказывают товары только там, где есть реальные отзывы живых людей. При этом свежие карточки у нас пользователи не очень любят».
По данным «Яндекс Маркета», каждый второй продавец на маркетплейсе уже готов поручить искусственному интеллекту создание описаний и фото для карточек товаров.