Париж предлагает купить вечность

С завтрашнего дня жители французской столицы смогут подать заявку на участие в необычном розыгрыше, победители которого станут владельцами старинных надгробий на самых знаменитых кладбищах города Пер-Лашез, Монпарнас и Монмартр на пять, десять лет или навечно. Купить себе вечность в Париже перестает быть метафорой, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Проект, единогласно утвержденный Советом Парижа, совмещает прагматизм и поэзию: сохранить ветшающие памятники и одновременно дать горожанам возможность обрести собственное место покоя в самом сердце столицы, где новые захоронения уже давно невозможны. И обнародовали его аккурат под Хэллоуин. Город, столкнувшийся с нехваткой мест на старых кладбищах, решил предложить жителям своеобразный обмен: вы возвращаете к жизни забытый монумент и получаете за это под ним собственную семейную могилу на 10, 30, 50 лет или даже a perpetuite, то есть навечно. Впрочем, условие вечности — постоянная забота о могиле.

Возможность «приобрести» одну из 30 заброшенных усыпальниц будет открыта с 3 ноября. В действительности речь идет не о покупке земли, которая остается собственностью муниципалитета, а о восстановлении и последующем владении старинным памятником. Цена вопроса на первый взгляд символическая: от €500 до €5 тыс. в зависимости от типа и состояния памятника. Однако покупка обставлена условиями: чтобы сделка вступила в силу, новый владелец обязан провести точную реставрацию под надзором архитектора исторических памятников. Придется предоставить смету, доказательство наличия средств и согласовать проект с управлением кладбища. Только после завершения работ новый собственник получит право на саму концессию, то есть участок, на котором стоит восстановленный монумент.

Для Парижа, где захоронение на Пер-Лашез или Монпарнасе возможно лишь в редчайших случаях и только для жителей города, этот эксперимент выглядит как щедрое исключение.

Но за красивым жестом стоит расчет. Сотни старых надгробий, оставшихся без наследников, разрушаются или подлежат сносу. Город тратит средства на демонтаж и перемещение останков в оссуарии.

Теперь же эти расходы могут превратиться в доход: по подсчетам мэрии, проект способен принести около €232 тыс. в зависимости от сроков выбранных концессий.

Дело не только в деньгах. Парижские кладбища давно превратились в музеи под открытым небом, где пересекаются история, архитектура и личная память. Здесь покоятся Эдит Пиаф, Джим Моррисон, Ив Монтан, Симона Синьоре, Серж Генсбур, да и все великие, бывшие или считавшие себя парижанами. Каждый из некрополей хранит не только прах, но и стиль эпохи. Утрата старых надгробий — это исчезновение фрагментов культурного кода, которым город дорожит не меньше, чем своими музеями.

Розыгрыш обещает быть популярным, многие парижане уже изъявили желание стать участниками первой серии реставраций. Формат демократичный: заявки подаются онлайн, а победителей определит жребий. Тем самым мэрия уходит от соблазна коммерциализации проекта, ведь речь идет не о продаже элитных участков, а о реставрации заброшенных памятников, обладающих культурной ценностью.

Едва ли кому-то покажется странным желание заранее задуматься о своей могиле. В Париже это воспринимается иначе. Здесь смерть — часть городской эстетики, продолжение жизни, насыщенной искусством, архитектурой и памятью.

Возродить старую гробницу значит не столько обеспечить себе и своей семье «адрес на века», сколько вписать свое имя в непрерывную ткань городской истории, где кладбищенские ангелы, литые кресты и даже мох на надгробьях рассказывают о преемственности поколений. На «дивизионах» и «квадратах» парижских некрополей оживает память, и те счастливцы, которые получат право на покупку, обретут не просто место под плитой, а вечный адрес в любимом городе.

Власти подчеркивают, что проект носит экспериментальный характер. Его результаты будут представлены Совету Парижа в 2026 году. Если идея себя оправдает, возможно, другие французские города последуют примеру столицы. Завтра в полдень по парижскому времени будут обнародованы первые адреса: десять памятников на кладбище Пер-Лашез, десять — на Монмартре и десять — на Монпарнасе. К сожалению, невозможно приехать из другой страны с намерением обрести там покой — условие быть парижанином или парижанкой остается главным и обязательным.

Алексей Тарханов