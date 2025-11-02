Русский финиш по-китайски

Победой россиянки Анны Блинковой завершился в Цзюцзяне Jiangxi Open — турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 250 с призовым фондом $275 тыс. Обыграв в решающем матче в двух партиях австрийку Лилли Таггер, она завоевала шестой и последний российский одиночный титул на состязаниях WTA в нынешнем сезоне.

Анна Блинкова

Фото: Wuhan Open Official 2025 / VCG / Getty Images Анна Блинкова

Открытый чемпионат Цзянси, провинции на юго-востоке Китая, один из трех заключительных турниров последней недели «регулярного» сезона WTA, собрал далеко не звездный состав участниц. Американка Энн Ли, возглавившая там посев и выбывшая уже в первом круге, на этой неделе занимала в рейтинге 33-е место. Поэтому возможность отличиться получили сразу несколько середняков первой сотни классификации WTA, в том числе Анна Блинкова, бывшая 34-я ракетка мира, которая после затяжной серии неудач к началу ноября оказалась лишь на 95-й позиции.

Блинкова блестяще использовала свой шанс. Не отдав ни одной партии в четырех матчах против соперниц, примерно равных себе по классу, в том числе посеянной третьей американки Алисии Паркс в четвертьфинале, она вышла в финале на 17-летнюю дебютантку турниров WTA австрийку Лилли Таггер, которая, будучи лишь 235-й ракеткой мира, оказалась в основной сетке благодаря wild card.

Победу россиянки со счетом 6:3, 6:3 ровно за 100 минут нельзя назвать очень простой. Тем не менее на протяжении всей игры Блинкова не давала повода усомниться в своем преимуществе.

Второй за карьеру титул (первый был завоеван в румынской Клуж-Напоке в 2022 году) позволил ей значительно улучшить положение в рейтинге и вместо вылета из топ-100 подняться на 63-е место.

Успех Блинковой стал шестой российской победой на турнирах WTA с января. Ранее Мирра Андреева дважды первенствовала на престижнейших состязаниях категории 1000 в Дубае и Индиан-Уэллсе, Екатерина Александрова и Диана Шнайдер выиграли по одной «пятисотке» — соответственно в Линце и Монтеррее, а Анастасия Потапова первенствовала на соревновании категории 250 в Клуж-Напоке. Таким образом, в этом сезоне россиянки взяли на два титула меньше, чем в 2024 году, но на два больше, чем в 2023-м. Рекордным же в этом отношении стал 2006 год, когда российские теннисистки выиграли все турниры в марте и апреле, а в общей сложности на их счету оказалось 19 титулов. По пять из них выиграли Надежда Петрова и Мария Шарапова.

Евгений Федяков