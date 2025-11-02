Посольство РФ опровергло передачу наследникам дипломата Свечина виллы в Стамбуле

Посольство России в Турции прокомментировало публикацию газеты Sabah, в которой говорилось о передаче потомкам дипломата Российской империи Николая Свечина старой виллы в Стамбуле. Дом был куплен дипломатом полтора века назад, но после создания СССР продолжался спор о праве собственности.

Sabah утверждала, что последний судебный процесс по этой теме завершился спустя 17 лет. Суд якобы постановил передать используемую Россией недвижимость наследникам дипломата Свечина.

«Упоминаемые в данной статье факты намеренно искажены и не имеют ничего общего с действительностью», — заявили в посольстве. Дипломаты настаивают, что «дело продолжает находиться на рассмотрении судебных органов Турции, окончательное решение не вынесено».

Адвокат российской стороны направил в редакцию Sabah сведения по делу. Российское посольство потребовало от издания опубликовать опровержение.