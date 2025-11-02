Суд в Турции вернул наследникам российского дипломата 200-летнюю виллу на Босфоре

В Стамбуле спустя 17 лет завершился судебный процесс о праве собственности на исторический особняк на Босфоре. Суд постановил передать потомкам дипломата Российской империи Николая Свечина, который купил виллу почти 160 лет назад. Об этом сообщает газета Sabah.

Николай Свечин, сотрудник российского посольства, приобрел здание, построенное в первой половине XIX века, и прилегающую территорию. Особняк сначала использовался как одно из представительств российской дипмиссии. Его текущая стоимость вместе с участком на 10 га оценивается в 1,5 миллиарда турецких лир (более $35,5 млн).

Спор о праве собственности возник после революции 1917 года в России. Османский султан разрешал сдавать особняк в аренду России, в решении суда подчеркивается, что имущество никогда не было напрямую зарегистрировано за Россией. Кадастровая проверка 1950 года подтвердила, что имение по-прежнему зарегистрировано на имя Николая Свечина.

Суд установил, что законными наследниками являются трое детей приемного сына дипломата, Дидье Леконта Свечина. Участниками иска были турецкое казначейство, Главное управление фондов, Россия и наследники дипломата. Претензии России и турецких ведомств были отклонены на основании документов собственности и норм международного права.