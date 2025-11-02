Глава СК затребовал доклад об отравлении детей в Дагестане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании отравления кишечной инфекцией у детей в Казбековском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Кавказ», в стационаре Казбековской центральной районной больницы находятся шесть несовершеннолетних дошкольного и школьного возраста. Еще четверо детей проходят амбулаторное лечение. Состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не соответствующих нормам безопасности). Руководитель ведомства дал указание исполняющему обязанности начальника СУ СК по Дагестану предоставить доклад о ходе расследования.

Константин Соловьев