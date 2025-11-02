Открытие ярославского ТЮЗа намечено на 23 декабря

В Ярославле здание Театра юного зрителя после капремонта намерены открыть 23 декабря губернаторской елкой. Об этом сообщили в правительстве области.

До 10 декабря в здании закончат монтаж и диспетчеризацию системы автоматизации вентиляции и кондиционирования воздуха.

«Коллектив ТЮЗа ведет работу по подготовке к открытию театрального сезона в текущем, 2025 году. Оно запланировано на 23 декабря, в этот день в театре состоится губернаторская елка. О старте продажи билетов на новогодние представления будет объявлено в ближайшее время»,— сообщила министр культуры региона Ирина Ширшова.

При этом в правительстве области отметили, что здание театра откроется сразу после получения паспорта безопасности.

Ранее театр планировали открыть 17 октября, но из-за изменившихся требований к созданию безопасных условий для зрителей пришлось проводить дополнительные работы. Например, оснащать залы дополнительными противопожарными дверями.

Напомним, капитальный ремонт здания начался в июне 2022 года. В декабре 2024 года было объявлено о его завершении, однако театр не открыл свои двери в связи с необходимостью проведения дополнительных работ. Планируемой датой открытия сначала назывался сентябрь 2025 года, а затем 17 октября 2025 года. Ремонт проводился по нацпроекту «Культура», из федерального бюджета было выделено 800 млн руб., еще 200 млн — из областного.

Алла Чижова