Отложено открытие Ярославского ТЮЗа

В Ярославле Театр юного зрителя (ТЮЗ) не открылся 17 октября, как это планировалось ранее. В областном правительстве объяснили, что ведется работа над получением паспорта безопасности после капитального ремонта здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Министр культуры региона Ирина Ширшова рассказала, что за время капремонта на законодательном уровне изменились требования к созданию безопасных условий для зрителей.

«Потребовалось дооснащение здания дополнительными противопожарными дверями, в том числе в зрительных залах. Их изготавливают по индивидуальному заказу с сохранением стилистики исторического облика дверей в здании. Установку планируем завершить до середины декабря текущего года. Потребовалась и замена кресел в зрительном зале ТЮЗа в связи с новыми требованиями: железное основание. До изменений допускалось деревянное основание»,— цитирует областное правительство госпожу Ширшову.

В настоящее время дата открытия здания ТЮЗа не называется. В областном правительстве уточнили, что творческие коллективы ТЮЗа, камерного театра и театра кукол уже переехали в здание и работают над спектаклями, а также готовят репертуар на 2026-2027 годы.

Напомним, капитальный ремонт здания начался в июне 2022 года. В декабре 2024 года было объявлено о его завершении, однако театр не открыл свои двери в связи с необходимостью проведения дополнительных работ. Планируемой датой открытия сначала назывался сентябрь 2025 года, а затем 17 октября 2025 года. Ремонт проводился по нацпроекту «Культура», из федерального бюджета было выделено 800 млн руб., еще 200 млн — из областного.

Алла Чижова