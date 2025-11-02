Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дмитриев связал нападение на поезд в Британии с провалом миграционной политики

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал нападение на пассажиров поезда в Великобритании примером «провальной иммиграционной политики».

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ужасное нападение в Хантингдоне — еще один трагический пример провальной иммиграционной политики, — написал Кирилл Дмитриев в X, — и нежелания признать ошибки и предотвратить будущие опасности».

Вечером 1 ноября в поезде в графстве Кембриджшир произошло нападение, после которого госпитализировали 10 человек — девять из них получили опасные для жизни ранения. По словам очевидцев, мужчина в черном бил людей большим ножом. По сообщениям британских СМИ, нападавших могло быть двое. Некоторые пассажиры поначалу приняли происходящее за розыгрыш на Хэллоуин. Полиция пока не установила причины нападения.

