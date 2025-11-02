Десять человек ранены во время нападения с ножом в поезде в Великобритани

В Великобритании 10 человек госпитализировали после нападения с ножом в поезде, девять из них получили опасные для жизни ранения. Погибших нет. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Полиция получила вызов о нападении с ножом в графстве Кембриджшир 1 ноября около 19:42 (22:42 мск). Поезд остановили на станции Хантингдон, где силовики задержали двух мужчин.

По словам очевидцев, мужчина в черном ходил по поезду и наносил пассажирам удары большим ножом. Один из свидетелей рассказал, что «кровь была повсюду», и люди в попытках убежать от нападавшего падали друг на друга. Другой очевидец сообщил, что полиция применила к мужчине с ножом электрошокер.

Свидетель Олли Фостер рассказал BBC, что принял происходящее за шутку на Хэллоуин. По его словам, пожилой мужчина «заблокировал» нападавшего, чтобы тот не нанес ножевые ранения девушке, из-за чего получил травмы головы и шеи. Другие пассажиры пытались остановить кровотечение с помощью своей одежды, добавил он.

«Ужасающий инцидент в поезде близ Хантингдона вызывает глубокую обеспокоенность. Мои мысли со всеми пострадавшими, и я выражаю благодарность экстренным службам за их реакцию»,— написал премьер-министр Великобритании Кир Стармер в X.

Старший суперинтендант Британской транспортной полиции (BTP) заявил, что более подробную информацию о произошедшем полиция сможет предоставить позже.