Для грузовиков закрыли движение по мосту в Кайтагском районе Дагестана

В Дагестане действуют ограничения движения на двух автомобильных дорогах республиканского значения из-за технических проблем. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор».

В Кайтагском районе на участке дороги «Маджалис — Варсит — Ширлан» выявили дефекты пролетного строения моста. Движение организовано в ограниченном режиме по одной полосе только для легковых автомобилей, проезд грузового транспорта запрещен. Большегрузы направляются по объездному маршруту через Табасаранский район по дорогам «Варсит — Кирцик — Пиляки — Хурик» с выходом на трассу «Хучни — Хараг». Специалисты уже приступили к работам по усилению конструкции моста.

В Чародинском районе на дороге «Цуриб — Арчиб» продолжается устранение последствий оползня, произошедшего 6 октября. Легковой транспорт проезжает по временной схеме в обход поврежденного участка. На месте работают три единицы спецтехники: два гусеничных экскаватора и фронтальный погрузчик. Расчистка осложняется продолжающимися оползневыми процессами.

По остальным направлениям закрытых участков дорог нет. ДТП не зафиксировано. В пострадавших от ливней районах продолжаются восстановительные работы.

Константин Соловьев