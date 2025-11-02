В Москве члены банды автодилеров получили до 6,5 лет за хищение 30 млн рублей

Кузьминский районный суд Москвы вынес приговор пятерым сотрудникам автосалона, обвиняемым в хищении около 30 млн рублей у клиентов при продаже автомобилей. Двое из них, Фикрат Мамедов и Нурлан Исмаилов, получили по пять лет колонии. Кахабер Кахидзе приговорен к 6,5 года лишения свободы, Ахмаджон Ахмедов — к трем годам. Александр Куплинов отделался условным сроком, передает ТАСС.

Следствие установило, что фигуранты Мамедов и Исмаилов разработали схему хищения и привлекли соучастников. От имени автосалона «Авалон Моторс» они публиковали ложную рекламу, занижая стоимость автомобилей. Затем составляли договоры по заниженным ценам и требовали оплаты за «предпродажную подготовку».

Злоумышленники также заполняли кредитные заявки на сумму, превышающую указанную в договоре, и предоставляли их клиентам на подпись. В случае отказа от сделки они угрожали обращением в правоохранительные органы. В деле более двух десятков потерпевших. Никто из осужденных не признал вину и не возместил ущерб.