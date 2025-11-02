ЛЭП «Феросплавная-1» для снабжения ЗАЭС отремонтируют к середине ноября

Ремонтные работы на линии электропередачи «Феросплавная-1», обеспечивающей снабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), могут завершиться к середине ноября. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«По всем признакам это произойдет примерно в середине ноября»,. — сказал господин Ульянов «РИА Новости».

Пресс-служба ЗАЭС сообщала, что спустя 30 дней после полной потери внешнего электропитания, на станции была возобновлена подача электроэнергии для обеспечения собственных нужд. Были завершены ремонтные работы на линии внешнего энергоснабжения «Днепровская» 750 кВ, поврежденной в результате боевых действий.