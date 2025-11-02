«Результаты эксперимента дают надежду, что возраст — не приговор»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, на что стоит обращать внимание тем, кто желает прокачать разум и тело.

Land snorkeling (или дайвинг на суше) — это практика осознанности, замедления и наблюдения за окружающей природой. Она похожа на погружение с головой в дикий мир, но без трубки и купальника. Например, фокусировка на миниатюрных деталях вроде армии муравьев или каплях росы, изучение формы воды, которая, падая с гор, разбивается вдребезги о сильные мощные камни. Придуман Land snorkeling еще в девяностых, термин ввели художники Клайд Аспевиг и Кэрол Гузман. Их вдохновила природа американской прерии, где они работали волонтерами. Во время похода по штату Аризона Гузман заметила красоту растительности и воскликнула: «Это и есть land snorkelling!» Правда, теперь они удивляются такой популярности сухопутного снорклинга. В отличие от традиционных походов, где цель — достичь определенного места, такие погружения фокусируются на процессе, на каждом шаге, звуке и движении. Это своего рода медитация на природе, позволяющая глубже почувствовать связь с окружающим миром. Идеальные места для того, чтобы попробовать этот тренд, те, где природа еще не тронута человеком. Теперь, гуляя в отечественных рощах, каждый вправе сказать, что он не просто впустую проводит время, а занимается трендовым видом медитации.

Нервные клетки восстанавливаются

Шведские ученые доказали, что человеческий мозг продолжает рождать новые нейронные связи даже во взрослом возрасте. И это открытие может помочь разработать новые методы лечения. Исследовали из Стокгольма изучили образцы тканей участка мозга, который отвечает за память и обучение. В эксперименте принимали участие 24 человека, среди них были как новорожденные, так и 80-летние. Результаты, которые опубликованы в журнале Science, описывают, что у всех испытуемых вне зависимости от возраста были обнаружены клетки на ранней стадии развития, которые в конечном счете станут нейронами. И эти результаты дают надежду, что возраст — не приговор, а мозг может развиваться всю жизнь. При этом, помимо стандартных практик вроде решения кроссвордов и головоломок, можно «прокачивать» свой разум и другими, порой нестандартными методами. Так, красный цвет, как считается, оказывает мощное влияние на психику, активизируя внимание. Профильные специалисты рекомендуют также задействовать обе руки в быту, например, чистить зубы и левой, и правой попеременно. Просыпаться желательно под какие-то новые ароматы, не только под знакомые запахи чая или кофе. Перевернуть часы, календарь и заметки на холодильнике вверх ногами, а также ходить спиной вперед, — всё это поможет укрепить нейронные связи. Впрочем, универсального рецепта нет, и главное — найти свой способ.

Тренировки должны соответствовать типу личности

Если при мысли о тренировках вам хочется глубоко вздохнуть и перенести всё на очередной понедельник, то британские ученые, кажется, нашли решение. Исследователи из Университетского колледжа Лондона уверены: спорт должен соответствовать типу личности, тогда занятия никогда не будут заброшены, а удовольствие — гарантировано. В эксперименте длиною около двух месяцев приняли участие свыше 130 человек, полностью завершили его 86. За это время они стали подтянутее и выносливее, но выяснилось несколько занимательных закономерностей. Экстравертам подойдут групповые высокоинтенсивные тренировки, вроде зумбы или степ-аэробики. Командные виды тоже принесут пользу. Участники эксперимента с ярко выраженной сознательностью предпочитали строгое расписание и предсказуемые упражнения. Те испытуемые, которые заявляли о своей организованности и добросовестности, не получали удовольствия от определенных упражнений. А вот людям с повышенной тревожностью нравились индивидуальные занятия с частыми перерывами и минимальный контроль. Кроме того, именно у этих участников наиболее выраженно снизился стресс от физической нагрузки. Фитнес-индустрия могла бы взять эти результаты на вооружение и ввести обязательные психологические тесты перед каждой тренировкой. Возможно, это будет мотивировать тех, кто хочет бросить спортзал спустя неделю.

35-летний биохакер выглядит как подросток, потому что живет жизнью вампира

The Independent публикует фотографии Брендона Майлза Мэя: на них — субтильный юноша, которому действительно не дать больше 20. В интервью изданию Брендон рассказал, что стал заботиться о своей коже, когда ему было 13 лет. Помимо здорового питания, он обращается к следующим методам: выходит на улицу ненадолго и только в определенные часы: либо рано утром, либо поздно вечером. На прогулках он одет в так называемую солнцезащитную кожуру: одежда с длинными рукавами, шляпа, очки и зонтик, а дома измеряет ультрафиолетовое излучение, которое может просочиться в окно. Как пояснил юноша, он должен знать, в какой комнате и где именно не стоит задерживаться надолго. В своих роликах Брендон поясняет, что такая сумеречная жизнь хлопот ему не доставляет. Он побывал в дюжине стран по всей Европе, а солнце ему якобы никогда не нравилось. Часть его аудитории восторженно отзывается о состоянии кожи и подростковой внешности юноши, а вот скептики интересуются, нет ли у него каких-то более глубинных проблем? Он тратит уйму усилий, чтобы избежать солнца, самого базового и бесплатного источника витамина D. Словом, такая ультрафиолетовая фобия вызывает массу вопросов.

В Белом доме могут разгореться нешуточные баталии из-за конфеток

Как пишет журнал Futurism, с самого начала союз министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего с Дональдом Трампом был напряженным. Первый выступает против фаст-фуда и искусственных добавок, а президент известен своей любовью к традиционной американской еде: диетической коле и бургерам. Новоиспеченный министр не так давно объявил войну радужным конфетам: к 2027-му он планирует избавиться от всех синтетических красителей и изжить вредные добавки из сладостей. Компания Mars, производитель M&Ms и Skittles, уже заявила, что ее продукция соответствует всем нормам и что-то менять без постановления регулирующих органов она не будет. В этой конфронтации Кеннеди-младшему может понадобиться помощь влиятельных фигур, но и здесь назревают сложности, ведь Трамп очень серьезно относится к этому лакомству. Например, источники Rolling Stone утверждают, что глава Белого дома в шутку говорил: «Принесите мне мой алкоголь», имея в виду конфеты. Однако в выборе цвета он щепетилен. Как писала The Washington Post, во время своего первого президентского срока Трамп отдавал предпочтение вишневым и клубничным конфеткам, а к красному красителю у министра здравоохранения США нет претензий. Так что стороны еще могут прийти к консенсусу.

Анна Кулецкая