Туапсе и Новороссийск подверглись массированной атаке беспилотников

В Туапсе и Новороссийске объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Работают системы ПВО.

Горожанам рекомендовано не выходить на улицы и находиться в помещениях подальше от окон.

Минувшей ночью и утром Туапсе и Новороссийск уже подвергались атаке беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, с 8:00 до 9:00 над акваторией Черного моря были сбиты два беспилотных летательных аппарата. В течение ночи дежурными средствами ПВО над Черным морем и над территорией Краснодарского края был уничтожен 71 БПЛА самолетного типа.

После ночного налета БПЛА обломки беспилотников обнаружены в Геленджике. В одном из домов в садовом товариществе «Строитель» выбиты стекла и поврежден автомобиль. Пострадавших нет.

В пяти населенных пунктах Туапсинского округа обнаружены обломки БПЛА. Части беспилотников упали на одной из улиц в Туапсе, в поселке Пригородный, селах Ольгинка и Лермонтово, а также по двум адресам в селе Агой. В квартирах и домах повреждены окна. Никто не пострадал.

Также фрагменты БПЛА упали в селе Большой Утриш (пригород Анапы).

Из-за угрозы с воздуха аэропорт Сочи был закрыт с 10:34, ограничения были сняты в 10:38.

Анна Перова, Краснодар