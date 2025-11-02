В Новошахтинске 52-летний мужчина погиб в пожаре

В Новошахтинске сегодня, 2 ноября, при ночном пожаре на улице Эстонской погиб 52-летний мужчина, скончавшийся от отравления дымом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

В момент возгорания в доме также находилась мать погибшего. Женщине удалось покинуть здание и вызвать спасательную службу. Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные расчеты обнаружили мужчину во время тушения. Огонь на площади 40 кв. м. ликвидировали семь сотрудников МЧС с использованием трех автоцистерн. Предварительно, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

Константин Соловьев