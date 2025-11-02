В Татарстане сняли режим беспилотной опасности и ограничения на полеты в аэропортах

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности, действовавший с 01:48 по московскому времени. Об этом сообщили в приложении МЧС России в 11:08. В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы также сняли временные ограничения на вылет и прилет рейсов, сообщила Росавиация.

Уведомление об ограничениях в казанском аэропорту было опубликовано в приложении МЧС в 03:56 по московскому времени, а в Нижнекамске и Бугульме — в 04:09.

В результате закрытия аэропорта в Казани было задержано свыше 30 рейсов. Транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров.

Влас Северин