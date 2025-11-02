В аэропорту Казани задерживаются более 30 рейсов на фоне ограничений

В казанском аэропорту задерживаются более 30 рейсов как на вылет, так и на прилет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани. Ночью в Татарстане ввели режим беспилотной опасности, а позже — ввели ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани задерживаются более 30 рейсов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В аэропорту Казани задерживаются более 30 рейсов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Задержки коснулись рейсов в Анталью, Санкт-Петербург, Краснодар, Ереван, Ташкент, Сочи, Ланку, Минеральные Воды, Екатеринбург, Стамбул и другие города. Так, рейс в Бишкек задерживается почти на 9 часов, а рейс в Дубай — на 6.

Самолеты из Санкт-Петербурга, Антальи, Алматы и других направлений также прибудут в Казань с опозданием. Так, прибытие рейсов из Хургады и Дубая задержано на 6 часов, а из Бишкека — на 8 часов.

Также было отменено прибытие рейса из Самары, которое должно было состояться в 00:20.

В Приволжской транспортной прокуратуре отмечают, что ведомство будет следить за соблюдением прав авиапассажиров в аэропортах с введенными ограничениями. Для поддержки пассажиров в случае задержек должны быть организованы мобильные приемные.

Влас Северин