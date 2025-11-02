РСПП собрал жалобы

Бизнес жалуется на недобросовестных контрагентов. Как сообщает Российский союз промышленников и предпринимателей, в третьем квартале до 40% компаний столкнулись с неплатежами со стороны торговых партнеров. Главные «проблемные» сферы — в гособоронзаказе, строительстве и нефтегазовой отрасли, сообщают участники рынка. Тему продолжит Анжела Гаплевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В Торгово-промышленной палате предрекают возвращение к некоторым практикам из суровых девяностых. Нестабильные партнерские отношения, по мнению представителей организации, вынуждают требовать за товары и услуги деньги вперед, пишет РБК. Однако предприниматели подчеркивают, что пока тенденция, скорее, обратная: авансы сокращаются. Вместо привычных 50-70% по предоплате удается получить до 30%. Заказчик может и выплатить оговоренную сумму, чтобы исполнители не тянули с заказом. Но когда работа выполнена, начинаются вопросы, поделился генеральный директор группы компании АИР Алексей Кучмин: «Когда ты сделал максимальную часть работы и по большому счету контракт уже нужно закрывать, в этот момент заказчики начинают говорить, что здесь не сделано, там не сделано, закрывать документы они не будут и аванс нужно вернуть. Хотя для меня удивительно, потому что в рамках государственного заказа все контракты должны быть обеспечены деньгами. Но не всегда, как я понимаю, до заказчика вовремя эти средства доводят. Единственный вариант, который возможен в перспективе и то, что у нас произошло, это дальнейший суд».

По оценкам ЦБ, кредитный портфель бизнеса превысил 70 трлн руб., причем высокая ключевая ставка привела к пересчету условий по займам и, как следствие, непредвиденным расходам. Теперь при первой возможности деньги уходят на депозиты, чтобы генерировать пассивный доход. Увеличила кассовый разрыв и гонка зарплат. Негативные тенденции будут нарастать, считает основатель холдинга «Группа Мегаполис» Константин Кузин: «Сейчас наступило время, когда все резервы и возможности уже закончились. Если у нас такая ключевая ставка, если у бизнеса затраты в два раза выше, чем он может зарабатывать, то единственная опция — не платить вначале поставщикам, потом налоги, а потом банкротить компанию».

Помимо неплатежей, как отмечают в РСПП, каждая третья компания страдает от снижения спроса на продукцию и недостаток оборотных средств. Так что риск и для крупного, и для малого и среднего бизнеса вполне реален, заметил глава «Опоры России» Александр Калинин: «Это приводит уже в том числе и к банкротству поставщиков, подрядчиков. Ты же отгрузил товар, НДС у нас стране по отгрузке считается, и за все идут очень жесткие санкции, штрафы, приостановка операций по счетам. В каких-то ситуациях речь может идти об уголовном преследовании».

По итогам исследования РСПП, в числе препятствий для бизнеса 15% компаний называют недоступность заемных средств, сокращение инвестиционных программ и проблемы в сфере логистики. Есть ли решение проблем? Основатель проекта «Активный предприниматель» Илья Тимошин допускает, что помочь могут превентивные меры: «Факторинг рассматривает иные варианты договора, в том числе по предоплате, частичным платежам, каким-то гарантиям.

Но в целом пересматривать бизнес-модель сейчас придется многим компаниям, турбулентность эта еще продлится какое-то время».

По итогам первого полугодия, следует из данных Федресурса, завершают процедуру банкротства порядка 3 тыс. российских компаний. По оценкам портала, количество дел и поданных заявок снизилось по сравнению с прошлым годом на треть.

Анжела Гаплевская