В «Роснано» заявили об ущербе на 200 млрд рублей из-за недобросовестных операций

Недополученная прибыль «Роснано» и суммарный ущерб от недобросовестных операций, нарушивших интересы акционеров, «уже превысили 200 млрд руб.». Об этом «РИА Новости» заявили в компании.

В «Роснано» сообщили, что взыскания при невозможности мирного урегулирования осуществляются в предусмотренном законом порядке. В компании также подчеркнули, что находятся в контакте со следствием по делу бывшего топ-менеджера Андрея Кушнарева, обвиняемого в растрате 7,5 млрд руб.