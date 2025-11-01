Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о растрате 7,5 млрд руб. «Роснано»

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по уголовному делу в отношении экс-гендиректора ООО «Крокус наноэлектроника» Андрея Кушнарева о растрате 7,5 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Расследование проводилось Следственным департаментом МВД России, сообщает пресс-служба прокуратуры на официальном сайте.

Андрей Кушнарев

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Андрей Кушнарев

По версии следствия, господин Кушнарев совместно с экс-руководителем АО «Роснано» Юрием Удальцовым и группой неустановленных лиц растратили более 7,5 млрд руб. компании, вверенных господину Удальцову. Денежные средства предназначались для реализации проекта «MRAM: Создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России». Дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы.

В Генпрокуратуре сообщают, что Андрей Кушнарев находится под стражей, а Юрий Удальцов объявлен в международный уголовный розыск. Расследование уголовного дела в отношении неустановленных лиц продолжается.

30 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что финансовое состояние компании «изменилось к лучшему», и ее оздоровление практически завершено. С 2021 года у «Роснано» появились финансовые проблемы, на Мосбирже приостановили торги облигациями на фоне публикации сообщения компании о «непропорциональном долге» и необходимости корректировок. Председатель правления управляющей компании Сергей Куликов в 2022 году просил Генпрокуратуру проверить деятельность компании при предыдущем руководстве. На данный момент МВД расследует дело о масштабных хищениях в «Роснано» на сумму более 1,6 млрд руб.