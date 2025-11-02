Женщина и ребенок пострадали при пожаре на Ленинском, 11 человек эвакуировали

Массовая эвакуация жильцов потребовалась в результате крупного квартирного пожара в Красносельском районе Петербурга. Информация о возгорании по адресу: Ленинский проспект, дом 95, корп. 2 поступила на пульт дежурного 2 ноября в 02:13, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в двухкомнатной квартире площадью 50 кв. м происходило горение обстановки на площади 12 кв. метров. Из-за угрозы распространения огня из опасной зоны были эвакуированы 11 человек.

Пожар удалось ликвидировать в 03:05 силами 15 спасателей и трех единиц техники. В результате происшествия в больницу были доставлены женщина и ребенок. Их состояние не уточняется.

Андрей Цедрик