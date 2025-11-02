В ЛНР обесточены четыре муниципалитета после массированной атаки БПЛА

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о массированной атаке БПЛА по объектам энергетического комплекса региона. По словам чиновника, беспилотники ударили по подстанциям в Свердловском, Славяносербском и Перевальском муниципальных округах и в Стаханове.

«К утру часть потребителей и социально значимых объектов запитаны по резервным схемам», — сообщил Леонид Пасечник. Он уточнил, что электроснабжение восстановлено еще не в полном объеме, «могут наблюдаться перебои в подаче воды».

Об атаке беспилотников на энергетические объекты прошлой ночью также сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.