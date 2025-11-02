Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Волгоградский губернатор сообщил о массированной атаке БПЛА на объекты энергетики

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о массированной атаке беспилотников на регион. По словам чиновника, ночью силы ПВО отразили воздушный налет на объекты энергетической инфраструктуры.

«Повреждений и пострадавших нет», — заявил губернатор. Подробности он не привел.

Накануне вечером аэропорт Волгограда на несколько часов приостанавливал работу.

За ночь над регионами России сбили 164 беспилотника, сообщили в Минобороны.

