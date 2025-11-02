Пентагон готовится к боевым действиям в Нигерии

Пентагон начал подготовку к военным действиям в Нигерии. Об этом заявил глава ведомства Пит Хегсет после соответствующего приказа американского президента Дональда Трампа.

Глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Eugene Hoshiko / Pool / Reuters Глава Пентагона Пит Хегсет

«Убийства невинных христиан в Нигерии — и где бы то ни было — должны быть немедленно прекращены. Министерство обороны готовится к действиям. Либо правительство Нигерии защитит христиан, либо мы уничтожим исламских террористов, совершающих эти ужасные зверства»,— написал Пит Хегсет в X.

Вечером 1 ноября Дональд Трамп написал в Truth Social, что поручил Пентагону подготовиться к возможным военным действиям в Нигерии. По его словам, США могут зайти в страну в случае, если нигерийское правительство «продолжит допускать убийства христиан». Накануне в этот же день президент Нигерии Бола Тинубу опубликовал заявление, в котором не согласился с высказанной ранее позицией президента США о том, что Нигерия — это страна с религиозной нетерпимостью.

31 октября Дональд Трамп заявил в Truth Social, что христианство в Нигерии находится под угрозой уничтожения и что за массовые убийства христиан ответственны радикальные исламисты. Его высказывание появилось спустя несколько недель после того, как сенатор Тед Круз призвал Конгресс США внести Нигерию в список стран, нарушающих свободу вероисповедания.

В Нигерии проживает около 220 млн человек, население страны почти поровну поделено на христиан и мусульман. Страна сталкивается с угрозами безопасности со стороны различных экстремистских организаций. Крупнейшая из них — запрещенная в России группировка «Боко Харам», которая стремится установить радикальную интерпретацию исламского закона и регулярно совершает нападения на христианские храмы и объекты силовых структур.