В Татарстане ввели режим беспилотной опасности и закрыли аэропорты

В Татарстане был введен режим «беспилотной опасности». Уведомление об этом поступило через официальное приложение МЧС России в 01:48.

В 03:56 МЧС также уведомило, что для международного аэропорта Казани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, а в 04:09 — для аэропорта Нижнекамска. В Росавиации также проинформировали о закрытии аэропорта Бугульмы.

Режим беспилотной опасности также вводился в республике накануне и действовал почти 5 часов.

Влас Северин