В Петербурге задержан вероятный создатель Telegram-бота по поиску личных данных

Сотрудники УБК МВД России пересекли деятельность в Петербурге одного из крупнейших русскоязычных Telegram-ботов по распространению персональных данных граждан. Оперативниками задержан предполагаемый создатель и владелец сервиса, который обеспечивал его функционирование и являлся одним из основных администраторов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В ходе обысков у подозреваемого изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с изобличающей электронной перепиской, базами данных и т.д. Общий объем изъятых данных превышает 40 терабайт.

По предварительной оценке, доходы от преступной деятельности варьировались от 13 до 16 млн рублей в месяц.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 5 и ч. 6 ст. 272.1 УК РФ (незаконное использование, передача и хранение персональных данных), в соответствии с которыми нарушителю грозит лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящий момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, уточнили в полиции.

Андрей Цедрик