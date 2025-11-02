Россия готова включить порт Нинбо в инициативы по расширению торговли с КНР

Россия готова включить порт Нинбо в стратегические инициативы по расширению торговли с Китаем. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Мы нацелены на практическое взаимодействие и конкретные результаты. Готовы включить порт Нинбо в стратегические инициативы по расширению торговли между Китаем и Россией, по диверсификации экспортных маршрутов, в том числе Северного морского пути»,— сказал Дмитрий Чернышенко в ходе рабочего визита в Китай, где он посетил крупнейший в мире порт Нинбо-Чжоушань (цитата по ТАСС).

Вице-премьер также назвал развитие Северного морского пути перспективным направлением для сотрудничества.

Порт Нинбо-Чжоушань занимает первое место в мире по объему грузооборота, который в 2024 году превысил 1,37 млрд тонн. Он имеет связь с более чем 600 портами мира. Основные категории грузов, проходящих через порт Нинбо-Чжоушань, включают нефть и нефтепродукты, сжиженный природный газ (СПГ), уголь, железную руду, контейнерные грузы, зерно, химические вещества и промышленное оборудование.