Спрос на посуточные квартиры в ЮФО увеличился в 1,5 раза

В Южном федеральном округе бронирование посуточных квартир и загородных домов на ноябрьские праздники (2-4 ноября) выросло на 55% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».

По словам специалистов, увеличению спроса способствовали два фактора: продление официальных выходных до трех дней вместо двух в 2024 году и улучшение транспортной доступности благодаря возобновлению работы аэропортов в Краснодаре и Геленджике. При этом средняя стоимость суточной аренды квартиры в ЮФО составляет 3,4 тыс. руб., а загородного дома — 8,3 тыс. руб. Самые высокие цены на квартиры зафиксированы в Краснодарском крае (4,1 тыс. руб. в сутки) и Крыму (3,6 тыс. руб.). В сегменте коттеджей лидируют Крым (11,4 тыс. руб.) и Адыгея (9,4 тыс. руб.).

Отмечается, что средняя продолжительность бронирования составляет три дня. В квартирах планируют разместиться по три человека, в загородных домах — по четыре.

Константин Соловьев