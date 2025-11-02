Крышу со школы сорвало ураганным ветром в Кузбассе

Ветер сорвал часть крыши с действующей школы №12 в Анжеро-Судженске Кемеровской области. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Дмитрий Ажичаков, повреждена кровля над помещением столовой. Пострадавших нет, на место выехала ремонтная бригада, начаты работы по устранению последствий.

В настоящее время в регионе действует режим повышенной готовности, который продлится до 5 ноября. По словам главы Кузбасса Ильи Середюка, из-за ветра за прошедшие сутки на территории области произошло повреждение кровли на четырех зданиях, зафиксировано 13 падений деревьев, нарушено электроснабжение в 54 населенных пунктах. По состоянию на утро 2 ноября, электроснабжение отсутствует в 21 населенном пункте.

Ухудшение погоды в ближайшие несколько дней ожидается во всей Сибири. В частности, прогнозируется резкое понижение температуры, ветер и обильные осадки, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Лолита Белова