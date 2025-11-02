Хегсет: США нанесли удар по судну с наркотиками в Карибском море

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о нанесении США удара по судну в Карибском море, которое, по его словам, использовалось для незаконной торговли наркотиками и принадлежало «террористической организации». Об этом он написал в соцсети Х.

Атака была проведена по приказу президента Дональда Трампа в международных водах, добавил глава оборонного ведомства. Господин Хегсет уточнил, что трое находившихся на судне человека были ликвидированы, американские военнослужащие не пострадали.

Власти Венесуэлы обвиняют США в использовании борьбы с наркоторговлей как предлога для начала военного конфликта и смены правительства. Президент страны Николас Мадуро в ответ направил войска к Карибскому побережью и объявил о мобилизации.

Комментируя возможное военное вмешательство США, в Кремле заявили, что Россия придерживается принципа соответствия международным правовым нормам.