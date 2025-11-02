Песков: Москва заинтересована в мирном разрешении противостояния Венесуэлы и США

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Москва выступает за то, чтобы конфликт между Венесуэлой и США оставался в мирном русле.

Господин Песков подчеркнул, что Россия, имеющая «различные договорные обязательства» с Каракасом, выступает против возникновения новых конфликтных ситуаций в регионе.

Так Дмитрий Песков отреагировал на публикацию The Washington Post о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы обратился к Владимиру Путину с просьбой о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов. По данным WP, Венесуэла также запросила военную помощь у Китая и Ирана.

Как указано в публикации, российский Ил-76 прибыл в Каракас, а на следующий день Москва ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Николас Мадуро попросил протянуть ему руку помощи».