Глава Пентагона Хегсет назвал отношения США и Китая «как никогда хорошими»

Военный министр США Пит Хегсет заявил, что после его встречи с главой минобороны Китая Дун Цзюнем считает отношения между Пекином и Вашингтоном «хорошими как никогда». По его словам, президент США Дональд Трамп придерживается аналогичного мнения.

Господин Хегсет написал в соцсети X, что его встреча с китайским коллегой, которая состоялась на полях 12-го совещания министров обороны АСЕАН в Малайзии, была «столь же позитивной».

Глава Пентагона отметил, что США и Китай договорились держать открытыми каналы коммуникации между оборонными ведомствами для деэскалации и предотвращения конфликтов.