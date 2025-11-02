«Интерфакс»: ЦБ против введения НДС на операции с банковскими картами

Банк России предложил исключить из проекта налоговых изменений, вступающих в силу с 2026 года, норму о введении НДС на операции с банковскими картами, включая услуги эквайринга и процессинга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Замечания ЦБ направил в Госдуму, где второе чтение законопроекта намечено на 18 ноября.

Среди рисков, отмеченных ЦБ, удорожание услуг и повышению тарифов на эквайринг и процессинг. По мнению регулятора, рост налоговой нагрузки также скажется на доходности банков и ограничит возможности для развития бонусных программ и кэшбэков.

Кроме того, изменение налогового режима затронет социально значимые платежные сервисы: СБП, платформу цифрового рубля и платежную систему «Мир», что создаст дополнительную нагрузку в условиях санкций.

Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении 23 октября, отменял льготу по НДС на обслуживание карт, действующую с 2006 года. Ранее Счетная палата сообщала, что в проекте отсутствуют расчеты, обосновывающие отмену этой льготы. По оценке Сбербанка, отмена льготы в самом жестком варианте может обойтись банковскому сектору более чем в 200 млрд руб.