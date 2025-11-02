Петербург вошел в топ регионов РФ по числу самозапретов на кредиты по данным ЦБ

Санкт-Петербург вместе с Москвой и Подмосковьем, Краснодарским краем, Ростовской областью и Республикой Башкирия вошел в топ лидеров среди регионов РФ по числу самозапретов на кредиты. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Наибольшее количество самозапретов установлено в Москве — 12,6%, в Московской области этот показатель составляет 7,7%. В Петербурге данной услугой воспользовались 5,8% жителей, в Краснодарском крае — 3,6%, а Башкирии — 3,2%. Остальные субъекты РФ суммарно набрали 63,8% от общего числа самозапретов.

Напомним, что федеральный закон о самозапрете на кредиты вступил в силу 1 марта 2025 года. Граждане РФ имеют право установить его через портал Госуслуг или с помощью заявления, обратившись лично в МФЦ.

Андрей Цедрик