«Локомотив» теряет ход
«Зенит» нанес железнодорожникам первое поражение в РПЛ
В 14-м туре чемпионата России по футболу состоялся первый из двух топовых матчей, в котором «Зенит» на своем поле обыграл «Локомотив» — 2:0. Москвичи потерпели первое поражение, а петербуржцы поднялись на второе место в премьер-лиге, продлив свою беспроигрышную серию до десяти встреч.
Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ
В Санкт-Петербурге встретились не просто топ-клубы и претенденты на чемпионство, а самые горячие команды премьер-лиги на текущем отрезке сезона, даже несмотря на то что лидировал «Краснодар», опережавший «Локомотив» на два очка, а «Зенит» и вовсе находился за пределами тройки. Перед 14-м туром петербуржцы выдали девятиматчевую серию без поражений, а москвичи вообще никому не проигрывали. Причем железнодорожники уже обыграли всех остальных топов — «Краснодар», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, наколотив им в сумме 14 мячей. И, кстати, по результативности у них с подопечными Сергея Семака были лучшие показатели — 30 и 26 голов соответственно.
Перца противостоянию на «Газпром Арене» добавлял и тот факт, что «Зенит» в двух последних сезонах так и не смог одолеть «Локомотив». Под руководством Михаила Галактионова красно-зеленые одержали две победы в чемпионате-2023/24, а в прошлом первенстве оба матча завершились вничью 1:1, при этом дважды петербуржцам забивал Алексей Батраков, который и сейчас представлял для них большую опасность как лучший бомбардир премьер-лиги. Глаз да глаз нужен и за нападающим Дмитрием Воробьевым, который проводит, наверное, лучший сезон в карьере. Если он вылетит — что называется, не поймаешь. Однако Воробьев, к сожалению для москвичей, на этот раз вылетел по медицинским показаниям.
В его отсутствие Галактионову пришлось использовать более медленную схему с Николаем Комличенко на позиции центрального нападающего, который не так подвижен и действует в классической манере столба. А вот Семак вновь решил сыграть без номинальных форвардов, выдвинув на острие Луиса Энрике, что принесло успех в матче с московским «Динамо». Вместе с тем главный тренер «Зенита» убрал из стартового состава весьма заметного в последнее время Андрея Мостового и ввел все еще набирающего форму плеймейкера Жерсона, чья адаптация в клубе явно затянулась.
Вообще «Локомотив» потерял не только Воробьева, но и ведущего центрального защитника Сесара Монтеса, отбывавшего дисквалификацию. И без него оборона гостей сразу дала трещину. Педро и Максим Глушенков вдвоем разыграли вроде бы нехитрую комбинацию, которая закончилась точным ударом бразильца с передачи бывшего железнодорожника. Так уже на девятой минуте «Зенит» повел 1:0 и дальше владел ощутимым игровым преимуществом, заставляя москвичей думать только о том, как не пропустить еще. Глушенков на кураже попробовал забить издали, но голкипер Антон Митрюшкин проявил бдительность.
Воротам его петербургского коллеги Дениса Адамова практически ничего не угрожало, разве что за исключением стандартов в исполнении Батракова. В премьер-лиге уже всем известно, насколько хороши его подачи в штрафную площадь, и одна из них действительно привела к тому, что Жерзино Ньямси головой ударил рядом со штангой. Правда, потом Батраков не лучшим образом выполнил угловой, из которого выросла острейшая контратака «Зенита». Глушенков здорово отдавал на Густаво Мантуана, и «Локомотиву» повезло, что бразилец не сумел увеличить счет. А после того как гости отодвинули игру на чужую половину поля, хозяева все равно превосходили их в остроте моментов. По-прежнему неуловим был Глушенков. В одном из эпизодов он коварно пробил головой с отскоком от газона после навеса Луиса Энрике, и Митрюшкин с трудом выловил мяч.
Ну а в конце первого тайма футболисты дали волю эмоциям и потолкались друг с другом. В итоге Батраков и Мантуан схлопотали по желтой карточке. Железнодорожники остались явно недовольны тем, как выглядели до перерыва, и тот же Батраков как-то излишне нервничал. Между тем и во втором тайме они мучительно пытались нащупать свой футбол, тогда как «Зенит» едва не реализовал угловой, когда Глушенков подал в направлении Нино и бразилец грудью переправлял мяч в ворота. «Локомотив» снова выручил Митрюшкин.
Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ
Постепенно москвичам удалось наладить позиционное нападение, учитывая, что команда Семака была совсем не против поиграть вторым номером на разреженном пространстве. Однако, как правило, все у них сводилось к забросам на Комличенко, которого надежно сторожили Нино и Ваня Дркушич, а когда второй поднаелся, его заменили на Страхиню Эраковича. Так что схема с Комличенко не работала, а каких-то других тактических вариантов гости не подготовили, да и недостаточная глубина состава ограничивала Галактионова. Перестановку, которая напрашивалась, он произвел, выпустив Зелимхана Бакаева, но и у него мало что получалось.
И все-таки уже в концовке Комличенко дождался своего шанса, когда Руслан Мялковский сделал скидку на него после подачи Александра Сильянова. Нападающему нужно было только попасть в створ из убойного положения, а он даже не попал по мячу. Зато вышедший на замену Мостовой в компенсированное время убежал один на один с Митрюшкиным и забил уже в третьем матче подряд. Визуально показалось, что он стартовал из офсайда, но система VAR признала его гол легитимным.
Выиграв 2:0, «Зенит» нанес «Локомотиву» первое поражение в чемпионате. Кроме того, петербуржцы с 29 очками обогнали его в турнирной таблице и пока занимают промежуточное второе место. Железнодорожники с 27 баллами выпали из тройки. Лидерство захватил ЦСКА, набравший после пятничной победы над «Нижним Новгородом» 30 очков, а «Краснодар» перед воскресной встречей со «Спартаком» имеет на один пункт меньше и располагается на третьей строчке.