Михаил Евраев рассказал о программе «Земский тренер»

Ярославская область вошла в число 26 регионов, которые получат средства на программу «Земский тренер». Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в области будут выплачивать 1 млн руб. тренерам, которые приедут работать в малые населенные пункты. Для этого необходимо заключить трудовой договор с организацией физической культуры и спорта на полный рабочий день и отработать не менее пяти лет.

«Программа "Земский тренер" призвана привлечь специалистов в сфере физической культуры и спорта в малые города и поселения с численностью до 50 тысяч человек. Это важный шаг в развитии массового спорта и создании равных возможностей для жителей всех муниципалитетов региона»,— отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Распоряжение о распределении субсидий регионам для участия в программе подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Важно, чтобы квалифицированные специалисты были в спортивных организациях небольших населенных пунктов и ребята занимались под их руководством. Это поможет им укрепить здоровье и, возможно, выйти на профессиональный уровень»,— сказал Михаил Мишустин.

Как сообщила заместитель председателя областного правительства Вера Даргель, в 2025 году в регионе программа «Земский тренер» распространяется на вакансии инструктора и тренера-преподавателя. Условия участия можно найти на сайте министерства спорта Ярославской области.

Антон Голицын