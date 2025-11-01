За работу в малых городах и селах ярославским тренерам дадут 1 млн

В Ярославской области установлена единовременная компенсационная выплата для работников сферы физкультуры и спорта, переехавших на работу в населенные пункты с числом жителей до 50 тыс. человек. Размер выплаты составит 1 млн руб. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Евраев.

Выплата направлена на укрепление кадрового потенциала, указывается в документе. Среди условий предоставления выплаты — трудоустройство в организацию физкультуры и спорта, в которой на протяжении последнего года человек не работал, наличие договора с областным министерством, подразумевающим работу в организации в течение пяти лет. Также организация не должна находиться в том же населенном пункте, где специалист зарегистрирован по месту жительства или месту пребывания.

Претендентом на выплату может стать только победитель конкурсного отбора, который будет проводить областное министерство спорта. Специалистов будут оценивать по уровням образования и квалификации, наличию стажа в аналогичной должности, спортивного звания и наград в сфере спорта.

Алла Чижова