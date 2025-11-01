Армейцы впереди паровоза

Новым лидером регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал московский ЦСКА. В центральном матче недели армейцы одержали крайне убедительную — 104:64 — победу над краснодарским «Локомотивом-Кубанью» и таким образом отняли первую строчку у казанского УНИКСа.

Первые минуты этого матча напоминали начало встречи ЦСКА и казанского УНИКСА (86:75), прошедшей неделю назад здесь же, на московской арене «Мегаспорт». Хозяева вновь сразу захватили преимущество. Разница была лишь в том, что армейцы не сбавили в середине стартового отрезка и к первой паузе вели со счетом 34:16. Опять ЦСКА атаковал очень вариативно. Неплохо под кольцом действовали центровые: и стартовый, Ливио Жан-Шарль, и вышедший со скамейки, Тони Джекири. А на восемь дальних попыток было лишь два промаха, причем отличились трехочковыми за первую десятиминутку шесть разных игроков.

Преуспевали хозяева и во второй четверти, когда команды стали обороняться куда плотнее и темп игры снизился. Форварды ЦСКА агрессивно действовали в чужой краске и даже в случае промахов получали вторые шансы. Бросалось в глаза и превосходство задней линии армейцев: нет в составе «Локомотива-Кубани» защитников уровня Мело Тримбла и Каспера Уэйра, способных одинаково здорово создавать себе пространство для броска и находить тонкие пасы на открытых партнеров.

Отчасти поэтому у гостей мало что получалось в позиционном нападении. Многовато было потерь. Не летели сложнейшие броски из-под жесткой опеки. Не приносили успеха атаки с трехочковой дистанции (вообще подопечные Антона Юдина это дело не очень любят, но в этот раз соперник вынуждал их чаще пробовать свои силы издали). Неудивительно, что счет к большому перерыву был 56:32 в пользу ЦСКА.

Радикальных перемен во второй половине не произошло. ЦСКА все так же кромсал защиту «Локомотива» и довел перевес до гигантского. К финишу третьей четверти столичная команда вела 79:47, в итоге она победила со счетом 104:64.

Иными словами, армейцы взяли верх во всех четвертях даже несмотря на то, что Андреас Пистиолис задействовал игроков стартовой пятерки заметно меньше, чем ему обычно приходится в матчах против топовых команд. Каспер Уэйр и Мело Тримбл провели на площадке менее 20 минут, а Ливио Жан-Шарль вообще не выходил на паркет с середины первой четверти — он получил мышечное повреждение.

Игроки «Локомотива» же ни в одном из периодов не смогли добраться до отметки в 20 набранных очков. Это при том, что ЦСКА, добившись комфортного преимущества, уже не слишком усердно трудился в защите. Подвело краснодарцев не только построение атак, но и их завершение: за матч они выпустили с полдюжины «сквозняков» (таких бросков, которые даже дужки кольца не коснулись) и реализовали всего 30,9% от общего количества попыток с игры. В этом компоненте противник кубанцев был эффективнее почти вдвое.

Таким образом, ЦСКА возглавил турнирную таблицу регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Теперь на счету армейцев семь побед и одно поражение. Причем москвичи справились со всеми клубами «большой четверки», а уступили пермской «Парме» (80:83). Идущий следом УНИКС (6–1) может уже 2 ноября сравняться с ЦСКА по балансу побед и поражений, однако, чтобы вернуть себе первую строчку, ему нужно в гостях обыграть «Нижний Новгород» с разницей «плюс 34».

Третье место занимает столичный МБА-МАИ (5–2). «Локомотив-Кубань» пока лишь шестой. На его счету пять выигранных матчей и три проигранных. Такой же баланс у «Пармы» и петербургского «Зенита», в субботу проигравшего красноярскому «Енисею» (78:83). Эти команды опережают краснодарцев благодаря лучшей разнице очков.

Роман Левищев